Athletico Paranaense de António Oliveira bate Grémio e assume liderança do Brasileirão

O Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, ganhou este domingo fora ao Grémio, por 1-0, somando a terceira vitória em três jogos, que lhe vale a liderança provisória do Brasileirão.

Depois de bater o América (1-0) e o Juventude (3-0), nos dois primeiros desafios do Brasileirão, a formação comandada pelo filho de Toni (ex-jogador e treinador do Benfica) voltou a ser bem-sucedida na difícil deslocação a Porto Alegre, de onde saiu com os três pontos graças ao golo solitário do avançado Babi Matheus, aos 44 minutos.

A formação de Curitiba segue provisoriamente no primeiro posto da Serie A brasileira, com nove pontos em três jornadas, com cinco golos marcados e nenhum sofrido, enquanto o Grémio está no 18.º e antepenúltimo lugar ainda sem pontos, tendo disputado dois jogos.