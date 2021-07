Athletico Paranaense de António Oliveira perde na casa do Santos

O Athletico Paranaense, comandado pelo português António Oliveira, falhou a subida à liderança do campeonato brasileiro, ao perder por 2-1 no reduto do Santos, em encontro da 10.ª jornada.

Um lance muito infeliz de Zé Ivaldo, que marcou na própria baliza, aos 50 minutos, selou o triunfo dos anfitriões, que se adiantaram uma primeira vez, aos 31', por Marcos Guilherme, com Fernando Canesin a restabelecer a igualdade, aos 45'+1.

A formação do filho de Toni, ex-jogador e treinador do Benfica, ainda podia ter resgatado um ponto sobre o final, mas, aos 90+7 minutos, Vitinho perdeu uma grande oportunidade.

Na classificação, o Athletico Paranaense, que sofreu o segundo desaire, manteve-se com 19 pontos, a dois do líder Bragantino e com os mesmos 19 do Palmeiras, de Abel Ferreira, três conjuntos com nove encontros disputados.