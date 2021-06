Athletico Paranaense e Palmeiras ganham na segunda ronda do Brasileirão

O Athletico Paranaense, de António Oliveira, que soma por vitórias os dois jogos disputados, e o Palmeiras, de Abel Ferreira, ganharam no domingo os seus encontros da segunda jornada do campeonato brasileiro.

Depois do 1-0 caseiro ao América, o conjunto liderado pelo filho de Toni, ex-jogador e treinador do Benfica, venceu no reduto do Juventude por 3-0, com três tentos na segunda parte, dois de Jadson, aos 47 e 50 minutos, e um de Nikão, aos 90.

O conjunto de Curitiba soma seis pontos, os mesmos de Fortaleza e Atlético Goianiense, sendo que o bicampeão em título Flamengo, com três pontos, em apenas um jogo, também pode igualar este registo.

Por seu lado, o Palmeiras, que tinha arrancado com um desaire por 1-0 na casa do Flamengo, somou os primeiros pontos, na receção à Chapecoense (3-1).

No Allianz Parque, a formação paulista resolveu o jogo na primeira parte, com golos de Wesley, aos sete e 42 minutos, e Luiz Adriano, aos 15, com os forasteiros a reduzir na segunda parte, aos 55, por intermédio de Busanello.