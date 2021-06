Athletico Paranaense empata e falha liderança do Brasileirão

O Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, desperdiçou este domingo a oportunidade de se isolar na liderança da Série A brasileira, ao empatar em casa 2-2 com a Chapecoense.

A equipa de António Oliveira é segunda classificada, a um ponto do líder Bragantino, que esta segunda-feira visita o Atlético Goainense (sétimo), mas passará a ter mais um jogo disputado do que o Athletico Paranaense.

No domingo à noite (madrugada de segunda-feira em Lisboa), a formação do Paraná esteve a perder, com um golo de Ignacio, aos 27 minutos, mas deu a volta ao marcador, por Khellven, aos 37', e Thiago Heleno, 61', antes de a Chapecoense voltar a marcar, já nos descontos, por Geuviano (90+4').