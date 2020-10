Athlético Paranaense: Paulo Autuori volta como diretor... e treinador

O treinador Paulo Autuori está de regresso ao Athlético Paranaense. Esta informação já era conhecida desde sábado, quando o emblema canarinho revelou que Autuori iria ocupar o cargo de diretor técnico do clube. Contudo, sabe-se agora que vai também assumir o comando técnico da equipa. De resto, deverá já apresentar-se esta terça-feira no banco, ao lado do interino Eduardo Barro, no duelo frente ao Peñarol.

Paulo Autuori, de 64 anos, com passagem pelo nosso país ao serviço do Marítimo, V. Guimarães, Nacional e Benfica, sempre disse que queria passar a cargos de gestão, tendo assumido o projeto. Contudo, uma vez que a formação se encontra em zona de descida, a direção considerou que poderá também assumir as funções de treinador, aproveitando assim a sua vasta experiência no desporto-rei.