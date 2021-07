Athletico Paranaense regressa às vitórias no Brasileirão

O Athletico Paranaense, orientado pelo treinador português António Oliveira, regressou no domingo aos triunfos no campeonato brasileiro de futebol, ao vencer por 2-1 na receção ao Internacional, num encontro da 13.ª jornada.

O avançado uruguaio David Terans, aos 37 minutos, colocou a equipa do português na frente do marcador, e Vitinho (45+2) dilatou a vantagem no período de descontos da primeira parte.

No segundo tempo, o defesa Edenilson (65) encurtou distâncias para o 13.º colocado da prova, com 14 pontos.

Após três jogos sem vencer, o Athletico Paranaense sobe ao quinto posto, com 23, a oito do líder isolado Palmeiras, treinado pelo luso Abel Ferreira.