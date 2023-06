Atlético Mineiro avança para Bruno Lage

Sem treinador depois do pedido de demissão de Eduardo Coudet, o Atlético Mineiro já está a negociar com Bruno Lage. De acordo com a imprensa brasileira, o plano A do clube de Belo Horizonte era Jorge Jesus, mas este só está interessado em voltar ao Brasil se for para a seleção. Os responsáveis mineiros já contactaram os representantes do ex-técnico do Wolverhampton, que será também o preferido do grupo 4Rs, sociedade que controla o emblema brasileiro.