Atlético Mineiro conquista 'dobradinha' ao vencer Taça do Brasil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Atlético Mineiro fez na quarta-feira à noite a 'dobradinha' no futebol brasileiro, juntando ao campeonato a Taça do Brasil, troféu que 'confirmou', ao voltar a vencer o Athletico Paranaense, por 2-1, na segunda mão da final.

Depois de ter goleado por 4-0 no confronto inicial, o campeão brasileiro marcou por Keno, aos 25 minutos, e Hulk, antigo jogador do FC Porto, aos 76, tendo Jaderson, aos 87, reduzido para o Athletico Paranaense, em jogo disputado na Arena da Baixada, em Curitiba.

A equipa treinada por Cuca soma a segunda Taça do Brasil (2014 e 2021), sucedendo ao Palmeiras, vencedor do troféu em 2020, sob o comando do treinador português Abel Ferreira.