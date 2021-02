Brasileiros dizem que Atlético Mineiro contactou Jorge Jesus e Marco Silva

O site brasileiro UOL avança que o Atlético Mineiro contactou Jorge Jesus e Marco Silva, no sentido de apurar se estariam dispostos a assumir o comando técnico da equipa depois da saída do argentino Jorge Sampaoli.





O clube terá entrado em contacto com o empresário de Jorge Jesus, Bruno Macedo, mas o agente do treinador do Benfica informou que Jesus quer manter-se na Europa, embora não descarte um regresso ao Brasil no futuro.Os representantes de Marco Silva, que está desempregado desde que deixou o Everton, também deram conta da preferência do técnico por uma equipa europeia.