Atlético Mineiro de Hulk sagra-se campeão brasileiro 50 anos depois

50 anos de espera. Foi este o tempo que os adeptos do Atlético Mineiro precisaram de aguentar para festejar o título de campeão nacional. Com um triunfo fora de casa frente ao Bahia (3-2), esta quinta-feira, construído com um golo de Hulk, antigo jogador do FC Porto, e dois de Keno, o Galo já garantiu o título, a duas jornadas do fim do campeonato.Depois de uma primeira parte encerrada com o zero a persistir no marcador, foi Luiz Otávio quem apontou o primeiro para o Bahia, na Arena Fonte Nova, aos 62'. Quatro minutos depois, Gilberto ampliou a vantagem para a equipa da casa. Aos 74', Hulk diminuiu através de uma grande penalidade e Keno, aos 74' e 77', marcou mais dois. Em 5 minutos, o Galo virou o jogo mais importante da época.Volvidas 36 jornadas do Brasileirão, o Atlético Mineiro soma 81 pontos, mais onze que o Flamengo, com 70, e já não pode ser ultrapassado por nenhum adversário. O Palmeiras de Abel Ferreira, com 62, está na terceira posição. Ao longo da caminhada que culminou com o título depois de 50 anos, a equipa somou 25 vitórias, tendo anotado 57 golos e sofrido apenas 25.Ainda faltam partidas para disputar e as contas podem mudar, mas, até ao momento, Hulk é o melhor marcador do campeonato, com 18 bolas na rede. Além disso, anotou sete assistências e é apontado como um dos grandes destaques da época no Brasil. Em declarações após o duelo decisivo, o avançado de 35 anos, que acaba de conquistar o primeiro título no país onde nasceu, revelou o que pensou antes do encontro. "Quando mandaram a foto do troféu ontem [quarta-feira], olhei a volta e disse que tinha tudo a ver connosco", contou. Além disso Hulk festejou "poder voltar a Salvador", onde começou a carreira e é agora campeão brasileiro.