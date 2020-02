Atlético Mineiro despede mascote machista

Um gesto machista e sexista valeu o despedimento do funcionário que vestia a pele de mascote do Atlético Mineiro, conhecida como ‘Galo Doido’.

No domingo, no intervalo do duelo frente ao Caldense, a equipa feminina do emblema canarinho foi apresentada e no momento em que as atenções incidiram sobre Vitória Calhau, a mascote do clube pediu à jogadora para dar uma voltinha, esfregou as mãos e passou-as depois pela boca.

Um gesto que foi imediatamente criticado pelos mais diversos quadrantes e que serviu para despedir o funcionário que personificava o ‘Galo Doido’.

A jogadora não comentou o incidente, mas a sua namorada Lorraynne Macedo, também futebolista, usou as redes sociais para demonstrar asco pelo que sucedeu.

"A reação dele esfregando as mãos e passando a mão na boca me dá nojo, já me incomodaria sendo uma pessoa que não conheço, mas me incomoda mais ainda sendo minha namorada. São atletas profissionais, estão ali pela profissão, serem reconhecidas como jogadoras. Não por corpo ou beleza!"