Augusto Inácio derrotado em casa põe os pontos nos is: «Não gosto da palavra titular»

Depois de ter vencido na jornada anterior, o Avaí de Augusto Inácio perdeu ontem em casa com o Criciúma, por 1-0, na quinta jornada do campeonato estadual de Santa Catarina. Com este resultado, a formação orientada pelo português caiu para o sexto lugar da classificação, com sete pontos – os oito primeiros apuram-se para a fase seguinte da competição.





A jogar no Estádio da Ressacada, o único golo da partida foi apontado por Carlos César, aos 12 minutos, na conversão de um penálti. O Avaí, que soma duas vitórias, um empate e duas derrotas na prova, volta a entrar em ação na próxima quinta-feira, quando defrontar o Ferroviária, a contar para a Copa do Brasil.No final da partida, Augusto Inácio lamentou a falta de acerto do seu sector ofensivo. "Faltou o golo do empate. Hoje foi aquele típico jogo em que atacamos, atacamos, atacamos e a bola não entra...", lamentou o treinador português, de 65 anos, que poupou alguns titulares. "Não gosto da palavra titular. Para mim todos são importantes", desvalorizou.