Augusto Inácio já tem sete reforços para a nova época

O Avaí aposta forte no regresso à Série A do Brasileirão e esta sexta-feira anunciou mais um reforço, o sétimo tendo em vista a nova temporada. Trata-se de Valdívia, médio brasileiro de 25 anos que representava o Vasco da Gama por cedência do Internacional de Porto Alegre. Tal como pelos canarinhos, o internacional brasileiro Sub-23 atuará na formação de Santa Catarina cedido pelo conjunto gaúcho até final da temporada.





Antes de Valdívia, refira-se, o Avaí já tinha garantido Gustavo Poffo, Rafael Pereira, Alemão, Airton, Bruno Silva e Wesley.