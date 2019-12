Augusto Inácio recebe primeiro reforço: Avaí garante internacional brasileiro

Um dia depois de ter sido apresentado como novo treinador do Avaí, Augusto Inácio recebeu o primeiro reforço tendo em vista a próxima temporada: trata-se do médio Wesley, de 32 anos, que este ano representou o Criciúma. Internacional brasileiro em duas ocasiões (em jogos disputados em 2010), o médio conta uma passagem de duas épocas pelo futebol europeu, onde representou o Werder Bremen entre 2010 e 2012.





Para lá dos alemães, o jogador formado no Santos atuou ainda no Palmeiras, São Paulo, Sport e América Mineiro. No seu palmarés constam dois títulos Paulistas (2007 e 2010), duas Taças do Brasil (2010 e 2012) e ainda uma Série B (2013).