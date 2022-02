Autocarro atingido com pedras e jogador ferido: Grémio recusa-se entrar em campo no Gre-Nal

Grêmio não vai entrar em campo para o clássico GreNal.



O dérbi de Porto Alegre entre Grémio e Internacional costuma ser quente dentro do campo, mas este sábado o duelo para o estadual Gaúcho ficou marcado por uma cena de violência lamentável ainda antes do pontapé de saída.No caminho rumo ao estádio do rival, a comitiva do tricolor gaúcho foi alvo de um ataque por parte de supostos fãs do Inter, com o lançamento de pedras que deixaram o veículo visivelmente danificado. Como consequência deste ato, o paraguaio Mathías Villasanti acabou mesmo por ficar ferido e teve de ser auxiliado pela equipa médica.De acordo com responsáveis do Grémio, já foi pedido o adiamento da partida, por não haver condições para o encontro ser disputado e por os jogadores e a comitiva não se sentir segura.