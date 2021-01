Autocarro do Santos apedrejado depois do jogo com o Boca Juniors

O autocarro do Santos foi apedrejado à chegada ao hotel na Argentina, depois do jogo com o Boca Juniors para a Taça Libertadores, que terminou com um empate a zero.





O pára-brisas do veículo ficou estilhaçado mas felizmente não houve feridos entre a comitiva da equipa brasileira, onde se encontrava Lucas Veríssimo, jogador já garantido pelo Benfica."O autocarro do Santos foi apedrejado quando chegava ao hotel onde a equipa está hospedada. A pedra estilhaçou o vidro e podia ter causado algum ferimento grave na delegação santista. Uma atitude lamentável que vai contra o tamanho do duelo entre duas das maiores equipas do continente. Ressaltamos que nossa visão é que futebol é entretenimento e o Santos quer representar a paz no futebol", disse a equipa brasileira em comunicado.