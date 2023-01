Autocarro que transportava equipa de futebol cai de ponte no Brasil. Há cinco mortos

No autocarro seguiam 36 passageiros







Um autocarro que transportava uma equipa de futebol caiu de uma ponte, na madrugada desta segunda-feira, e fez cinco mortos e vários feridos, em Além Paraíba, no Brasil.Ainda não foi divulgado o nome do clube a que pertenciam os jogadores, que seguiam no autocarro, mas, segundo o portal de notícias G1, eram transportados de Ubaporanja, em Minas Gerais, para o Rio de Janeiro.. Foram retirados, dos destroços, os corpos das cinco vítimas mortais e os feridos foram encaminhados para um hospital local. Até ao momento não há detalhes sobre o estado de saúde dos mesmos.O veículo caiu da ponte, capotou e parou na margem de um rio. As causas do acidente não foram divulgadas.