Autoridades brasileiras decretam prisão de Douglas Costa

O internacional brasileiro Douglas Costa está a contas com a Justiça. As autoridades do Rio Grande do Sul decretaram a prisão do avançado do Los Angeles Galaxy, uma vez que este não cumpriu com os pagamentos da pensão de alimentos.

O jogador de 32 anos não poderá ser extraditado dos Estados Unidos para o Brasil, mas caso entre em território brasileiro poderá ser preso por qualquer oficial de justiça ou agente policial.

Recorde-se que Douglas Costa tem contrato com a formação da Major League Soccer até dezembro de 2023. Esta temporada participou apenas em quatro encontros do clube norte-americano.