O jornal italiano 'La Repubblica' avança esta terça-feira que o Ministério Público de Milão enviou ao Ministério da Justiça do Brasil um pedido de extradição e um mandado de detenção internacional visando Robinho. O Brasil não extradita os seus cidadãos, mas a solicitação das autoridades italianas permite que o antigo avançado seja preso se deixar o seu país.Robinho, de 38 anos, foi condenado a nove anos de prisão por violência sexual contra uma jovem de 23 anos numa discoteca em Milão, em janeiro de 2013, juntamente com o seu amigo, Ricardo Falco. O Supremo Tribunal de Itália confirmou em janeiro deste ano a decisão do Tribunal de Justiça de Milão.A vítima, que pediu o anonimato no processo, diz que foi embriagada e abusada sexualmente por seis homens enquanto estava inconsciente. A defesa dos brasileiros diz que a relação foi consensual.