Avaí coloca travão na sequência de vitórias do Palmeiras

O Palmeiras de Abel Ferreira viu ser-lhe travada a sequência de quatro vitórias consecutivas que levava no Brasileirão, ao empatar (2-2) na deslocação ao terreno do Avaí, em Florianópolis, para a 14.ª jornada do campeonato brasileiro.

Bissoli apontou o primeiro golo da partida já no período de descontos da primeira parte, de penálti, aos 45'+8, com o Palmeiras a dar a volta ao resultado no segundo tempo, por Gustavo Scarpa (47'), também de penálti, e Rony (66'). Contudo, a formação do antigo treinador do PAOK não conseguiu manter a vantagem no marcador e permitiu novo empate, aos 73', por Jean Pyerre, que acabou por fixar o resultado final em 2-2.

Com este resultado, o Palmeiras não perde a liderança isolada do campeonato, mas acaba por não aproveitar o resultado do Corinthians de Vítor Pereira, que na última noite também empatou, embora sem golos, com o Santos. Ainda assim, o Verdão passa a somar 29 pontos, com mais três do que o Corinthians, que é segundo classsificado. Já o Avaí é 10.º colocado, com 18.