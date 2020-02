Avaí, de Augusto Inácio, eliminado da Taça do Brasil por equipa do quarto escalão

O secundário Avaí, treinado pelo português Augusto Inácio, foi esta quinta-feira afastado da Taça do Brasil de futebol na primeira eliminatória, ao perder por 2-0 no reduto da Ferroviária, do quarto escalão.

Depois um primeiro tempo sem golos, só à passagem do minuto 66, o avançado Henan inaugurou o marcador a favor da equipa local, tendo Hygor Garcia Silva dilatado a vantagem, aos 72 minutos.

Ao fim de sete jogos com Augusto Inácio no comando técnico, a formação de Florianópolis soma duas vitórias, um empate e quatro derrotas.