Avaí, de Augusto Inácio, soma segunda vitória no Brasil

O Avaí, treinado pelo português Augusto Inácio, somou este domingo a segunda vitória no Campeonato Catarinense de futebol, no Brasil, ao bater fora o líder Figueirense, por 2-0, na quarta jornada da prova.

Em Florianópolis, Pedro Castro, aos 29 minutos, e Jonathan, aos 76, fizeram os golos da vitória da equipa de Inácio, que se juntou provisoriamente ao grupo de comandantes da prova, com Figueirense, Juventus Jaraguá e Marcílio Dias.

O encontro esteve interrompido cerca de 30 minutos durante a segunda parte, devido a problemas com os adeptos. De acordo com a imprensa brasileira, um adepto chegou mesmo a invadir o relvado e dirigiu-se ao banco do Avaí, na tentativa de agredir um dos jogadores dessa equipa, levando à intervenção da polícia.

Na próxima jornada, em 08 de fevereiro, o Avaí recebe o Criciúma, sexto classificado.