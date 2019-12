Avaí quer seguir exemplo do Flamengo de Jorge Jesus

O Avaí tem dois treinadores portugueses no radar para a próxima temporada: Augusto Inácio e Tiago Fernandes, de acordo com o jornal brasileiro 'Globoesporte'. A publicação aponta que a formação canarinha quer ter o assunto resolvido no final desta semana, depois de ter recebido uma negativa do técnico uruguaio Jorge Fossati.





O 'leão' pretende seguir o exemplo de Flamengo e Santos, cujas apostas em técnicos estrangeiros - Jorge Jesus e Jorge Sampaoli - permitiu terminar no topo do Brasileirão. O novo treinador do Avaí é esperado no dia 2 de janeiro, para seguir com a equipa para Águas Mornas, local onde vai decorrer a pré-temporada.Augusto Inácio é nesta altura um treinador livre, depois de ter abandonado o comando técnico do Aves. Tiago Fernandes é o atual timoneiro do Estoril, que ocupa a 6ª posição da 2ª Liga.