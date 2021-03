Avançado 'baterista' do Palmeiras rendido a Abel Ferreira: «Ele dá-me muita moral»

Rony foi um dos jogadores decisivos para a conquista da Taça Libertadores por parte do Palmeiras, clube que no último domingo ganhou, também, a Taça do Brasil. O avançado foi ao programa "Bem, Amigos!', da SporTV', onde não só tocou bateria - uma das suas paixões - como ainda elogiou o treinador, Abel Ferreira.





"É um treinador que me ajuda muito, dá-me muita moral e isso dá confiança ao jogadores que jogam a alto nível. Sou muito grato pelo que o Abel tem feito na minha carreira, ensina-me muitas coisas, tenho aprendido mais com ele", reconheceu o jogador.Depois da Taça do Brasil, Abel deu uns dias de folga aos seus jogadores.