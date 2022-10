Avançado brasileiro perde batalha para o cancro aos 30 anos

Aldair da Silva morreu aos 30 anos, na sequência de um tumor no cérebro, depois de lhe ter sido detetado cancro da pele, de acordo com o que avança o 'Globo Esporte'.O avançado brasileiro descobriu em maio último que padecia do problema de saúde e iniciou tratamentos de radioterapia, mas acabou por perder a batalha para a doença.Aldair teve o Nação como último clube, depois de ter começado a carreira ao serviço do Joinville.