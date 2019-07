Avançado do Botafogo sofre uma síncope no treino e é reanimado no balneário

O avançado Biro Biro, de 24 anos, desmaiou em campo durante um treino do Botafogo e deu um enorme susto em toda a equipa. Inicialmente falou-se numa paragem cardiorespiratória e o jogador deixou o relvado ao colo dos companheiros, acabando por ser reanimado no balneário pelo cardiologista do clube, sem necessidade de recorrer ao desfibrilhador.Segundo a imprensa brasileira desta manhã, Biro Biro foi depois conduzido ao hospital, onde foi visto pelo médico cardiologista que no ano passado realizou um procedimento com vista a corrigir uma arritmia cardíaca no jogador.O clínico explicou que o avançado sofreu uma síncope, mas que precisará de submeter-se a mais exames para perceber ao certo o que aconteceu.Biro Biro chegou ao hospital consciente e neste momento encontra-se estável.