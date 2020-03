Avançado do Bragantino ignora quarentena e dá festa com 30 pessoas

O avançado Alerrandro, do Bragantino, ignorou a quarentena imposta devido ao coronavírus e durante o fim de semana organizou uma festa numa casa em Minas Gerais com 30 pessoas.





De acordo com o jornal brasileiro 'O Tempo', incomodados com o barulho e a falta de respeito por não seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do governo brasileiro - que é de ficar em casa - os vizinhos chamaram a polícia. Alerrandro chegou a ser levado para esquadra mas foi libertado pouco tempo depois.O jogador de 20 anos foi multado pelo clube pelo ato de indisciplina e recorreu às redes sociais para pedir desculpa.