Avançado do Corinthians recusa-se a tratar Vítor Pereira pelo nome: «Ficámos felizes quando o outro saiu»

Róger Guedes, avançado do Corinthians, abordou a saída de Vítor Pereira e a chegada de Fernando Lázaro ao timão no início deste ano, destacando o ambiente pesado que se vivia no clube e optando por nem tratar o treinador português... pelo nome."Ficámos felizes por saber que o novo treinador era ele [Fernando Lázaro]. Mas ficaríamos felizes só de saber que o outro [Vítor Pereira] já tinha saído, só por isso já estávamos felizes. Não é preciso negar, não é preciso mentir à frente das câmaras. O ambiente agora é maravilhoso, é descontraído. Antes não havia nada disto", explicou, no podcast 'Podpah'.Guedes lembrou ainda alguns desentendimentos que teve com Vítor Pereira no que diz respeito a substituições, e explicou a diferença de abordagem entre o técnico português e Fernando Lázaro."Eles não nos devem satisfações, são eles que mandam, há uma hierarquia. Mas tem de haver convívio, é preciso falar, conversar. No começo do ano, o Fernando disse-me: 'Sei como é o teu temperamento e entendo-te, sei que talvez saias chateado em algum jogo. Não vou ficar chateado contigo, entendo-te'. Tanto que, nas vezes em que saí o ano passado, ele concordou sempre comigo", frisou.Vítor Pereira, recorde-se, acabou por rumar ao Flamengo no início deste ano.