Avançado do Fluminense testa positivo à Covid-19 e falha jogo com o Flamengo

O avançado Wellington Silva, do Fluminense, testou positivo à Covid-19 e vai falhar o clássico deste domingo frente ao Flamengo de Jorge Jesus na 1.ª mão da final do Campeonato Carioca.



O resultado do teste foi conhecido na manhã deste domingo e o jogador de 27 anos foi retirado da convocatória para o jogo. Em comunicado, o Fluminense informou que Wellington Silva já está em isolamento e que nos próximos dias será acompanhado pelo departamento médico do tricolor.



Este é assim o segundo caso de coronavírus na última a semana a envolver jogadores do 'Fla-Flu', depois de o lateral João Lucas, do Flamengo, também ter testado positivo na quarta-feira.