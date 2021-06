Avançado do São Paulo lembra conselhos de Cristiano Ronaldo: «Bate de chapa na bola...»

Poucos jogadores podem orgulhar-se de ter treinado com Cristiano Ronaldo e poucos também serão aqueles que podem dizer que tiveram direito a conselhos daquele que é por muitos visto como o avançado mais matador da história. Pablo, atualmente vinculado ao São Paulo, é um desses raros casos e este sábado, ao 'Goal', lembrou com orgulho o momento em que, em 2004, trabalhou ao lado do português. Foi no Real Madrid, quando Pablo atuou emprestado pelo Athletico Paranaense na equipa secundária dos merengues.





"Lembro de um treino de finalização que fiz com a equipa principal. Cruzaram uma bola e fui à procura de fazer um vólei, fazer um lance mais bonito. Passou perto da trave. Quando volto para a fila ele estava próximo e disse-me: 'Bate de chapa na bola. O importante é fazer o golo. Fazer o mais simples pelo golo'. Isso marcou-me muito na carreira e vida, porque é engraçado. Acham que é fácil fazer o simples, mas não é. Há momentos em que queres 'enfeitar' e fazer o diferente. Esse foi um grande exemplo que ele deu no treino de finalização. Tentar ser o mais simples possível. Se for para tentar algo diferente é quando acontece, no instinto. Os golos dele são simples e objetivos. Claro, faz gol de bicicleta também. Mas muitos são só com um toque na bola: ajeita e chuta. Cruzamento vem e ele cabeceia. É muito objetivo para fazer o golo e acabei por trazer isso para a minha carreira. Não importa se o golo é bonito ou feio. O que importa é o golo. Vai sempre valer só um", disse, entre risos, o avançado, que este ano totaliza 8 golos em 17 jogos.E sobre Cristiano Ronaldo... só há elogios. "Quando cheguei ao Real Madrid o Cristiano já era o Cristiano, com muita história. Vês os treinos no dia a dia e é incrível a dedicação, a capacidade de treinar. É impressionante, dificil de encontrar. É literalmente um atleta, alguém que serve de inspiração para muitos jogadores no mundo. Uma grande referência. Pelo atleta que foi, é e ainda tem muito chão para correr. Tem 30 e muitos anos e está sempre em alto nível. É impressionante. Temos, por exemplo, dentro do São Paulo o Daniel Alves, com a idade que tem (38 anos) parece um jovem de 20 anos. São exemplos, referências", acrescentou.