Aviso a Jorge Jesus: «Essa pressão só o atrapalha. Aqui a CBF não trabalha com pressão» Palavras do treinador à chegada a Lisboa não caíram bem, segundo fonte próximo do presidente da Confederação Brasileira de Futebol