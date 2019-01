Bahia adota nome social para reconhecer funcionários e adeptos transsexuais

O Bahia, clube de futebol da primeira divisão brasileira, anunciou esta terça-feira que irá adotar "o nome social das pessoas trans", entre sócias, funcionárias ou adeptos de outros clubes, quando se celebra o Dia Nacional da Visibilidade Trans.Em comunicado, o emblema de Salvador quer "reafirmar a sua luta por um mundo mais justo, humano e igual", anunciando "o uso do nome social em todos os seus procedimentos administrativos".O nome social, adotado por pessoas transsexuais ou qualquer outro género, respeita a escolha das mesmas em vez do nome oficial registado, passa assim a "ser o nome oficial no crachá, na carteira de sócios e onde for necessária a exposição do nome da pessoa", apontou o clube, no dia em que aprovou uma norma administrativa para aplicar a medida.O Bahia recorda ainda os números elevados de mortes violentas na comunidade LGBT no estado, bem como no país inteiro, e justifica a decisão com o papel do futebol para cumprir "o papel de geração de bem estar e transformação da sociedade", embora seja, por vezes, um "reflexo da sociedade" como um "ambiente de reprodução de homofobia, machismo, racismo, transforbia e outras formas de preconceito"."O futebol une pessoas, reconcilia conflitos e promove igualdade. Diante da nossa equipa, assim como deveria ser na vida, todos somos iguais", pode ler-se.