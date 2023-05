Bahia de Renato Paiva bate Vasco da Gama e soma primeira vitória no Brasileirão

O Bahia, comandado pelo treinador português Renato Paiva, somou esta terça-feira o primeiro triunfo da temporada no Brasileirão, ao vencer na visita ao terreno do Vasco da Gama por 1-0.Thaciano, a fechar a 1.ª parte (44 minutos), apontou o único golo da partida, permitindo ao Bahia subir ao 15.º lugar da classificação.Esta, por outro lado, é a primeira derrota do Vasco da Gama no campeonato. A equipa orientada por Maurício Barbieri ocupa o 9.º posto à passagem da 3.ª jornada.