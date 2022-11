Balneário do Corinthians 'aplaudiu' saída de Vítor Pereira: «Jogadores não gostavam muito dele»

A direção do Corinthians lamentou a saída de Vítor Pereira (que não quis renovar), mas o 'Globo Esporte' conta que no balneário muitos jogadores receberam a notícia com alegria. Particularmente os líderes da equipa.O presidente Duilio Monteiro Alves apelidou o treinador português de "irmão" nas redes sociais ao agradecer o seu trabalho no clube, mas houve jogadores a celebrar o facto de Vítor Pereira não ter renovado. Muitos deles, avança o mesmo jornal, acreditavam que 2023 seria um ano difícil no que toca ao relacionamento com o treinador, que certamente iria mexer na equipa.O post do presidente não mereceu um único comentário por parte dos jogadores. Vítor Pereira também deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais, mas entre os 22 mil comentários, nenhum era de jogadores do Corinthians, garante o 'Globo Esporte'.Algumas entrevistas e conferências de imprensa do treinador português terão caído mal no balneário e no centro de treinos o relacionamento era pouco amistoso, mais de imposição do que de troca de ideias. As convocatórias eram escondidas até dos jogadores, que ficavam a saber se jogavam escassas horas antes do jogo."Os jogadores realmente não gostavam muito dele, mas isso é normal, era outra forma de trabalho, sem paternalismo, sem conversa", disse ao 'Globo Esporte' uma fonte do grupo.Vítor Pereira não renovou com o Timão e está agora a negociar com o Flamengo. Um comportamento que para a direção do Corinthians é vista como uma traição, mas que para os jogadores parece que deixa uma sensação de alívio...