Balotelli é trunfo no Vasco da Gama

As eleições para a presidência do Vasco da Gama estão agendadas só para novembro, mas Luiz Roberto Leven Siano, o primeiro a assumir uma candidatura, já começa a jogar trunfos, na tentativa de ganhar votos. Conhecido por ter sido advogado e conselheiro de Edmundo, ídolo vascaíno, Leven Siano revelou ao jornalista Jorge Nicola que se encontra a negociar um acordo com Mario Balotelli. "Ele está empolgado com a ideia de jogar no Vasco", assegurou o antigo oficial da Marinha, adiantando que os contactos têm sido feitos através de Mino Raiola, agente do avançado. "Um jogador do nível do Balotelli chama muita atenção do mundo empresarial, promove a marca Vasco de uma maneira melhor e espero que mais jogadores como ele também digam ‘vai dar Vasco’."

O internacional italiano, de 29 anos, tem contrato com o Brescia até 2022 e foi utilizado também por Leven Siano para ‘picar’ o rival do Rio de Janeiro. "O Flamengo está a tentar o Balotelli de novo. O Marcos Braz [vice-presidente] fez outra investida, mas o Balotelli está louco para dizer ‘vai dar Vasco’. O Vasco vai colocar o Flamengo no lugar dele. Não são imbatíveis. Vamos fazer-lhes frente, basta pensar que podemos ter craques na equipa."

O clube atravessa uma crise financeira, mas o candidato garante que tem soluções. "Os adeptos têm de voltar a acreditar. Não é qualquer clube que tem 20 milhões de adeptos. Comecei com desconfiança, chamavam-me de lunático, e, de repente, esse maluco começou a ser o maluco beleza, o maluco do bem", disse Leven Siano, que já assumiu interesse em Carlos Carvalhal para treinador e numa colaboração com o Benfica no âmbito do projeto das Casas do Benfica.



Bruno César pode renovar



Contratado ao Sporting em janeiro do ano passado, Bruno César tem estado afastado da equipa, mas o presidente do Vasco da Gama, Alexandre Campello, acredita num acordo e na sua reintegração no grupo: "Estamos a negociar algumas questões há algum tempo e está a caminhar bem". O contrato do médio brasileiro de 31 anos termina em dezembro e a discussão para a renovação passa por uma redução salarial, uma vez que é um dos jogadores mais bem pagos do plantel, bem como o perdão de algumas dívidas do clube.