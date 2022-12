Barack Obama: «Pelé percebeu o poder que o desporto tem em unir as pessoas»

Barack Obama recordou Pelé, lenda do futebol que morreu esta quinta-feira aos 82 anos, como "um dos maiores a jogar o bonito jogo".

Numa publicação partilhada no Twitter, O antigo presidente dos Estados Unidos da América (EUA) referiu que Pelé, como um dos atletas mais reconhecidos do mundo, entendeu o poder do Desporto para unir as pessoas".

"Os nossos pensamentos estão com a sua família e com todos os que o amavam e o admiravam", lê-se no pequeno texto, acompanhado de uma fotografia dos dois.







Pelé was one of the greatest to ever play the beautiful game. And as one of the most recognizable athletes in the world, he understood the power of sports to bring people together. Our thoughts are with his family and everyone who loved and admired him. pic.twitter.com/urGRDePaPv