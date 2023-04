Battaglia coloca fasquia alta no At. Mineiro: «Libertadores foi algo importante para a minha vinda»

Rodrigo Battaglia desvinculou-se do Maiorca e foi esta terça-feira oficializado como reforço do Atlético Mineiro, onde atuam os ex-portistas Hulk e Renzo Saravia. O médio argentino que em Portugal atuou no Sporting, Sp. Braga, Moreirense e Chaves colocou a fasquia alta na ambição na apresentação pelo novo clube."A Libertadores foi algo importante para a minha vinda, muita gente aqui na América do Sul quer ganhar a Libertadores. Foi um motivo importante para eu vir para o Galo. Espero que possamos fazer uma boa Libertadores e realizar o sonho de todo o povo", assumiu na apresentação, o jogador de 31 anos, que assinou até dezembro de 2024.Battaglia já foi inscrito e pode ser opção já na quinta-feira, frente ao Libertad do ex-Benfica Oscar Cardozo. "Estou bem, estou pronto, bem fisicamente. Estava a competir na Espanha e agora estou à disposição do míster para poder ajudar a equipa com o que ele me pedir", assumiu o médio.