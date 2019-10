Boas notícias para Jorge Jesus: Reinier pode ir a jogo esta noite

A poucas horas do Flamengo entrar em campo para medir forças com Fortaleza, o técnico Jorge Jesus recebeu uma boa notícia: estão ultrapassadas todas as divergências e Reinier pode ir a jogo esta noite (00h00). Depois do médio ter faltado à concentração dos trabalhos da seleção brasileira sub-17 - que prepara a participação no Campeonato do Mundo da categoria -, o Flamengo entrou em guerra aberta com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e estava na dúvida se podia utilizar o jogador já esta noite, sob pena de ser fortemente penalizado. A verdade é que o departamento jurídico do 'Mengão' conseguiu chegar a um entendimento com todas as partes e Jorge Jesus ganhou assim um 'reforço' de última hora.O Flamengo sempre se agarrou à questão desta prova não estar inserida numa data FIFA e pretendia que a CBF atualizasse a lista de convocados para o Mundial, sem que aparecesse o nome de Reinier. "Estamos certos que ele pode jogar. O que me garante que não vou ter problemas é a CBF afirmar que ele não está convocado e o facto de não ser Data FIFA, onde o clube não tem obrigatoriedade de libertar o jogador", explicou o advogado Michel Assef Filho, que representa o Flamengo.Durante o dia de hoje, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) arquivou a medida solicitada pelo Flamengo na última segunda-feira, por "perda de objeto da liminar".A formação de Jorge Jesus lidera o Brasileirão com 58 pontos, com oito de vantagem sobre o Palmeiras.