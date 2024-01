A estreia de Filipe Cândido na liderança do Boavista-RJ até nem começou da melhor forma, com uma derrota diante do Vasco da Gama, mas as três vitórias nas jornadas seguintes colocaram o clube no top-4 da tabela classificativa do campeonato Carioca, apenas atrás do Fluminense e do Botafogo.O treinador português somou o último triunfo na madrugada desta terça-feira, frente ao Audax Rio, por 1-0, depois de ter surpreendido o Botafogo, também por 1-0. A série de bons resultados começou frente ao Volta Redonda, no passado dia 21, com uma vitória por 3-2.Filipe Cândido rumou ao Brasil depois de ter orientado vários clubes nacionais, como Nacional, B SAD, União de Leiria, Mafra, Salgueiros e Sousense.