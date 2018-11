Bolsonaro dá os parabéns ao Palmeiras pelo título: «Mais do que merecido»

Parabens Sociedade Esportiva @Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro 2018! Mais que merecido! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 25 de novembro de 2018

Jair Bolsonaro fez questão de felicitar o. O presidente eleito do Brasil é grande fã do Palmeiras, emblema de São Paulo e do Botafogo, no Rio de Janeiro e utilizou o Twitter para parabenizar o clube treinado por Luiz Felipe Scolari."Parabens Sociedade Esportiva Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro 2018! Mais que merecido!", escreveu.O verdão venceu o Vasco da Gama por 1-0 com um golo de Deyverson, antigo jogador do Benfica e Belenenses, e garantiu o 10.º título da sua história na 37.ª jornada com mais cinco pontos que o Flamengo.