Bolsonaro diz que é "infinitamente pequena" a hipótese de futebolistas morrerem de covid-19

Jair Bolsonaro mostrou-se favorável ao regresso do futebol no Brasil. Numa entrevista à Rádio Guaíba, de Porto Alegre, o presidente brasileiro explicou que os futebolistas, por serem jovens, correm um risco menor de morrer caso sejam infetados pelo novo coronavírus.





"Há muita gente que se mostra favorável ao regresso do futebol porque o desemprego também está a bater à porta dos clubes. Nestas idades jovens, no caso de os jogadores serem acometidos pelo vírus, a letalidade será infinitamente pequena. Até pelo estado físico, pela higidez (boa saúde) dos atletas. Eles têm de sobreviver", referiu Bolsonaro.O presidente brasileiro, que confirmou ter conversado com Renato Gaúcho, técnico do Grémio, com Rogério Cabloco, presidente da CBF, e com Walter Feldman, secretário-geral da CBF, sobre o regresso da competição, recorda que nem todos os jogadores ganham milhões. "Muitas vezes pensa-se que os jogadores ganham 'horrores'. Não, a maior parte não ganha bem e precisa do futebol para sustentar a família. Estão a passar por necessidades. Não sou eu quem vai abrir ou não o futebol, mas já conversei com o ministro da Saúde e dei um parecer nesse sentido, para que o futebol volte sem adeptos."