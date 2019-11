Bolsonaro muda palpite para a final da Libertadores

Jair Bolsonaro mudou o palpite para a final da Taça Libertadores que se vai disputar em Lima (20 horas) entre o Flamengo e o River Plate. Depois de sexta-feira ter dito que a equipa treinada por Jorge Jesus ganhará por 5-4 nos penáltis, este sábado afirmou que será tudo mais fácil e que o triunfo será por 2-0.





"Hoje eu só falo sobre Flamengo", referiu Bolsonaro ao chegar à residência oficial. Apesar de ser adepto do Palmeiras, o presidente do Brasil deixou de imediato uma garantia."Se o Flamengo ganhar vou marcar a minha ida ao último jogo do Brasileirão e quem sabe ao Qatar também", assegurou.