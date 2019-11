Jair Bolsonaro ofereceu ao presidente da China um casaco do Flamengo em segunda mão. O caso está a ser divulgado pela imprensa brasileira, depois de a revista 'Veja' ter revelado a história.Ao que parece, durante uma visita à Ásia o líder brasileiro quis presentear Xi Jinping com uma camisola do Flamengo, depois de a equipa treinada por Jorge Jesus ter garantido o apuramento para a final da Taça Libertadores.Só que ninguém da comitiva se lembrou de levar a dita camisola e na China foi impossível encontrar uma loja que vendesse equipamentos do Mengão.A solução foi encontrar um adepto rubro-negro que aceitasse doar a peça, para que o presidente pudesse fazer a oferta ao homólogo chinês. E foi assim que Xi Jinping recebeu um casaco de fato de treino do Flamengo em segunda mão, com toda a pompa e circunstância...