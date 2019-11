Bolsonaro prevê que Gabigol vai dar a Libertadores a Jorge Jesus

Até o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não fica indiferente à histórica presença do Flamengo, de Jorge Jesus, na final da Taça Libertadores. Esta segunda-feira, num evento oficial em Campina Grande, Bolsonaro saudou os populares referindo-se ao Mengão.





"Não existe momento maior de satisfação para um político, do que o de ser bem recebido pelo seu povo. É semelhante àquele que teremos quando o Gabigol fizer o golo da vitória contra o River Plate", disse Bolsonaro, durante a entrega de 4.100 apartamentos na cidade paraibana.O Flamengo disputa a final da Taça Libertadores contra o River Plate no dia 23 deste mês, em Lima, no Peru.