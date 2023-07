Botafogo bate Bragantino de Pedro Caixinha e soma sexta vitória consecutiva no Brasileirão

O Botafogo, ainda sem Bruno Lage no banco, venceu na madrugada deste domingo o Bragantino, de Pedro Caixinha, por 2-0, e continua 'imparável' na liderança do Brasileirão.Os golos do encontro só surgiram na 2.ª parte, primeiro por intermédio do ex-FC Porto Carlos Eduardo, aos 48 minutos, e pouco tempo depois, aos 60', por Di Plácido.Com este resultado, o Botafogo chega aos 39 pontos na liderança do Brasileirão, mais 13 do que Flamengo e Grémio (que têm menos um jogo). Esta, de resto, foi a sexta vitória consecutiva dos alvinegros na competição e a 13.ª em 15 jogos.