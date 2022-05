Botafogo de Luís Castro apura-se para os oitavos de final da Taça do Brasil

O Botafogo, de Luís Castro, repetiu o resultado da primeira mão, ao vencer o Ceilândia por 3-0, e apurou-se na quinta-feira à noite para os oitavos de final da Taça do Brasil.

Luís Castro junta-se a outros treinadores portugueses, Paulo Sousa (Flamengo), Abel Ferreira (Palmeiras) e Vítor Pereira (Corinthians), que na quarta-feira também tinham garantido a passagem aos 'oitavos' da competição.

Em casa, diante do Ceilândia, equipa do quarto escalão (Série D), Luís Castro aproveitou para dar minutos a alguns jogadores menos utilizados, num jogo em que Patrick de Paula (41 minutos) e Matheus Nascimento (67 e 82) marcaram os golos.

"O objetivo era passar para os oitavos de final, o objetivo era também dar muitos minutos a jogadores que não são tão utilizados e que nos interessava ver em competição, para os manter vivos no grupo de trabalho", disse Luís Castro, no final da partida.

O Botafogo volta a entrar em campo já no domingo, em jogo do campeonato brasileiro, em casa com o Fortaleza, num momento em que a equipa carioca segue no oitavo lugar, com oito pontos, a quatro do líder Corinthians, de Vítor Pereira.