Botafogo de Luís Castro bate Santos e depende de si para chegar à Libertadores

O Botafogo, do português Luís Castro, venceu na quinta-feira por 3-0 na receção ao Santos e só depende de si próprio para garantir na última jornada do campeonato brasileiro de futebol um lugar na Taça Libertadores.

O ex-Portimonense Lucas Fernandes, aos 10 e 53 minutos, e o ex-portista Tiquinho Soares, aos 70, marcaram os golos do conjunto do Rio de Janeiro, que ascendeu ao oitavo lugar, último de acesso à principal prova sul-americana de clubes.

Com o triunfo na 37.ª e penúltima ronda, o Botafogo parte para a ronda 38, no domingo, com 53 pontos, ainda na luta pelo 'top 6' e a entrada direta na fase de grupos da Libertadores.

A formação comandada por Luís Castro desloca-se ao reduto do Athletico Paranense, de Luiz Felipe Scolari, que segue no sexto e último lugar de acesso direto, com 55 pontos, o mesmo registo do Atlético Mineiro, sétimo.

Os campeões de 2021 receberam e venceram o Cuiabá, de António Oliveira, filho de Toni, também por 3-0, com dois golos de Keno, ambos na primeira parte, aos quatro e 45 minutos, e um do internacional chileno Eduardo Vargas, aos 56.

O Atlético Mineiro reforçou a candidatura à Libertadores, enquanto o Cuiabá perdeu a oportunidade de selar desde já a manutenção, mas continua a depender de si próprio para a conquistar na última ronda.

O conjunto de António Oliveira, 16.º colocado, tem mais três pontos do que o Atlético Goianiense, 17.º, e só cairá se perder (em casa com o Coritiba) e o seu adversário ganhar (no reduto do América Mineiro), recuperando ainda o atraso nos golos (38-56 contra 29-41).

Os encontros da 38.ª e última jornada estão agendados para as 19:00 (em Lisboa) de domingo.