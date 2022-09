Botafogo de Luís Castro cede empate caseiro com o América

O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, cedeu este domingo um empate caseiro (0-0) ante o América, mantendo o 12.º lugar à 26.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol.



No Estádio Nilton Santos, o Botafogo foi ousado e rematador, contudo as defesas superiorizaram-se e o marcador não se alterou, com a equipa de Luís Castro, que vinha de triunfo por 3-1 em Fortaleza, depois de cinco desafios sem vencer, a marcar novamente passo, com 31 pontos.

Já o América é oitavo com 36 pontos, em campeonato liderado pelo Palmeiras de Abel Ferreira, com 54, oito de avanço para o Internacional.