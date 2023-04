Botafogo de Luís Castro empata na estreia na Taça Sul-Americana face ao Magallanes

O Botafogo, de Luís Castro, não começou da melhor forma a campanha da Taça Sul-Americana de 2023 ao empatar a dois golos frente aos chilenos do Magallanes.Tiquinho Soares, ex-FC Porto, ainda deu um início promissor à equipa brasileira com um golo aos 6 minutos, contudo o Magallanes não tardou (16') em empatar através de Canales. No início da segunda parte (50'), os chilenos viram Villanueva ser expulso depois de uma entrada dura sobre Eduardo. Este que iria aproveitar a vantagem numérica para colocar o Botafogo em vantagem (58'). Ainda assim, o marcador só iria fechar aos 75' com um remate cruzado de Contreras, empatando finalmente o encontro."Tivemos cinco oportunidades, mas só conseguimos converter uma. Ficámos em vantagem numérica e deveríamos ter fechado o jogo. Não conseguimos. Estamos no início da competição, embora curta, está tudo em aberto. Deveríamos ter ganho", considerou Luís Castro.