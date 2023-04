O Botafogo recebeu e goleou os peruanos do Universidad César Vallejo, por 4-0, na segunda jornada da fase de grupos da Taça Sul-Americana. Na ronda inaugural a equipa treinada por Luís Castro não tinha ido além de um empate diante do Magallanes, a duas bolas.O 'Fogão' chegou ao primeiro golo por intermédio de João Victor, aos 14 minutos, e Francisco Soares ampliou, pouco antes do intervalo. Na segunda parte, Carlos Alves e Danilo Neves colocaram os respetivos nomes na goleada."Talvez tenha sido a melhor exibição deste ano. Contra o São Paulo já tínhamos feito uma boa partida, mas agora foi diferente. Com um bom momento defensivo e ataques rápidos, a equipa tinha dado mostras de segurança. Hoje, talvez tenha sido, de uma forma global, contando os dados da primeira e da segunda parte, a melhor exibição do ano, numa competição que gostamos muito de disputar", explicou Luís Castro.